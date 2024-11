La squadra di Emilio Longo vince a Giugliano e certifica con 7 punti in tre gare un’autentica riscossa; Trapani e Catania perdono occasioni che i lupi irpini invece colgono come (sei) caramelle. Sempre più giù la formazione allenata da Montero

Si è appena chiusa una undicesima giornata che inizia a ratificare (almeno le ambizioni e le delusioni). Se in Serie C, girone A e B hanno sempre più chiare comandanti (Padova e Pescara) e soccombenti (Triestina e Spal), il torneo meridionale riporta Benevento, Avellino e anche il Crotone (con le giuste proporzioni), nel selciato che compete loro, lasciando alla Juve Next Gen di Paolo Montero briciole di ovvietà: «Dobbiamo migliorare soprattutto dal punto di vista della mentalità e della concentrazione». Questo l’amaro e democristiano commento del pluridecorato (da giocatore) mister della squadra bianconera nel post gara persa ad Altamura che certifica l’ultimissimo e solitario posto in classifica.

Mentre spicca innanzitutto l’affermazione gigante dell’Avellino di Biancolino al “Partenio Lombardi”, ci sono da sottolineare indubbi meriti piuttosto che deprimere troppo un Messina diventato piccolissimo con un 6-0 che certifica più la superiorità dei lupi rispetto alla più volte verificata non scarsissima squadra biancoscudata di Modica.

Auteri fa rispondere il suo Benevento con un solo ma preziosissimo goal del subentrato Viviani che stende la Casertana permettendo alla squadra giallorossa di mantenere un più sei sull’Avellino (ed il Monopoli) ma anche un più quattro sul Cerignola che aveva vinto contro il Picerno. Perdono occasioni il Trapani (che pareggia a Monopoli) ma soprattutto il Catania che è addirittura sconfitto in casa dal Latina alla prima con Boscaglia in panchina. Ad attestare che nulla può essere ancora definitivo quando ci sono 7 squadre in due punti dal terzo al nono posto che rendono ancora più incomprensibili le dimissioni presentate da mister Eziolino Capuano quasi appena arrivato a Foggia, solo per aver perso una gara in extremis, con i rossoneri avanti a inizio ripresa, grazie ad un rigore di Murano pareggiato prima da De Francesco alla mezz’ora a cui, in pieno recupero, si è aggiunta la beffa della rete di Vitiello che ha dato i tre punti alla squadra di Barillari ora decimi.

Due i confronti da seguire come esami forti nel turno infrasettimanale da paura (halloween): allo Scida c’è l’esame di un Crotone ritrovato che attende il Benevento e l’Avellino che va in Sicilia dal Trapani di un Presidente che continua a pensare di poter vincere per quanto ha speso.

I risultati dell'undicesimo turno

Sabato 26 ottobre

15:00 Cavese Potenza 0 - 0

15:00 Monopoli Trapani 2 - 2

17:30 Audace Cerignola AZ Picerno 2 - 1

Domenica 27 ottobre

15:00 Avellino Messina 6 - 0

15:00 Catania Latina 0 - 1

15:00 Taranto Turris 0 - 0

15:00 Team Altamura Juventus Next Gen 2 - 0

15:30 Benevento Casertana 1 - 0

17:30 Giugliano Crotone 1 - 3

17:30 Sorrento Foggia 2 - 1

Classifica Serie C - Girone C

Benevento 25

Cerignola 21

Avellino 19

Monopoli 19

Trapani 18

Catania (-1) 18

AZ Picerno 17

Potenza 17

Giugliano 17

Sorrento 16

Crotone 14

Altamura 13

Turris (-1) 12

Cavese 11

Casertana 11

Foggia 10

Latina 10

Messina 9

Taranto 7

Juventus N.G. 6

Prossimo turno di serie C girone C

Mercoledì 30 ottobre

18:30 AZ Picerno - Giugliano

20:45 Trapani - Avellino

Giovedì 31 ottobre

18:30 Casertana - Team Altamura

18:30 Latina - Monopoli

18:30 Potenza - Taranto

20:30 Juventus Next Gen - Sorrento

20:45 Crotone - Benevento

20:45 Foggia - Audace Cerignola

20:45 Messina - Cavese

20:45 Turris - Catania