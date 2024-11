Il presidente giallorosso intervenuto durante “11 in Campo”: «Non mi aspettavo di più di quanto fatto finora». E sullo stadio: «Ad oggi servono 2500 euro a posto e dunque c'è bisogno di 30/40 milioni. Attualmente non è nell'interesse della società»

Prosegue a intermittenza, almeno per quel che riguarda le prestazioni, il campionato del Catanzaro che dopo la bella vittoria sulla Carrarese non va oltre lo 0-0 in casa del Cittadella. Ospite a “11 in campo”, il format calcistico di LaC condotto da Maurizio Insardà, il presidente giallorosso Floriano Noto ha parlato della gara del Tombolato e dell'inizio di stagione: «Innanzitutto siamo in un campionato dove 11/12 squadre su 20 hanno cambiato allenatore, tra cui anche noi, e sappiamo quanto è difficile trovare subito un equilibrio quando si cambia. In ogni caso non penso che quella attuale sia una classifica che rispecchia i reali valori».

La partenza delle Aquile nel complesso è in linea con le aspettative, almeno quelle del presidente: «Sinceramente non mi aspettavo di più di quanto fatto finora dal Catanzaro, anche in relazione alle scelte che bisognava prendere in estate, dunque va bene così».

Obiettivi in linea con quanto prefissato: «Per quel che ci riguarda siamo tranquilli poiché abbiamo allestito una rosa che non dovrebbe avere grossi problemi a raggiungere la salvezza».

Il presidente Noto si sofferma poi sul caos relativo all'elezione del nuovo presidente in Serie B: «Noi come squadra siamo appena arrivati in Serie B e dunque non posso dire di avere un quadro politico chiaro, ma è evidente che questa decisione mi è sembrata troppo tardiva. Il presidente Mauro Balata è stato criticato da due esponenti in consiglio, ma nel momento in cui si critica un proprio presidente si dovrebbe abbandonare la poltrona. In ogni caso, se si voleva cambiare Balata, non si doveva arrivare all'ultimo minuto e, peraltro, senza preparare una nuova candidatura. O è un attacco a Balata o non capisco il fatto della mancata alternativa».

Sulla questione stadio: «Il comune ha stanzino 6/7 milioni di euro per il progetto del nuovo stadio ma, al momento e con questi prezzi, non si può fare perché non c'è un ritorno economico. Uno stadio oggi costa 2500 euro a posto e dunque servono 30/40 milioni. Attualmente non è nell'interesse della società».