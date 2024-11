Dopo il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, il Catanzaro torna al Ceravolo domani alle 14.30 per ospitare la matricola Gelbison. La squadra con sede a Vallo della Lucania è la vera sorpresa in questa stagione è sta onorando come meglio non avrebbe potuto il campionato.

I campani hanno vinto il girone I di Serie D lo scorso anno con in panchina Gianluca Esposito, ma dopo un inizio non proprio soddisfacente (2 pareggi e 2 sconfitte), la società ha scelto di cambiare chiamando il calabrese Fabio de Sanzo, che in passsato ha vestito anche la maglia del Catanzaro. Con il nuovo allenatore la musica è cambiata e ora, dopo 13 giornate, i rossoblù occupano il sesto posto in classifica con 19 punti.

Il Catanzaro nella partita di domani dovrà contrastare una squadra che è vogliosa di fare bene soprattutto in casa della prima della classe. Ma le aquile calabresi, fino ad oggi, hanno dimostrato di essere competitivi su tutti i fronti e vorranno concludere questo 2022 al meglio in un girone meridionale di Serie C che continua a regalare spettacolo e emozioni.

Le parole di Vivarini

«La Gelbison ha giocatori tutti mentalizzati - ha affermato in conferenza stampa l'allenatore giallorosso Vincenzo Vivarini -, che lavorano molto coordinati tra di loro ed è una neo promossa. Attaccano e difendono tutti insieme. Per questo hanno subito pochi gol. Quella di domani quindi è una partita da prendere con grande attenzione».

Formazione e convocati

Non sarà dunque proprio una passeggiata la partita che i giallorossi dovranno affrontare. Mister Vivarini ha recuperato quasi tutti i giocatori che costituiscono il blocco solido della formazione calabrese, mancati nello scorso turno in trasferta per squalifica o infortuni. Il solito 11 dunque che ad oggi continua a dare certezze. In panchina però i giallorossi dovranno fare a meno di Cianci che deve scontare un turno per somma di ammonizioni.

L'elenco dei convocati

Portieri: 1. Fulignati, 12. Rizzuto, 16. Sala.

Difensori: 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 45. Mulè.

Centrocampisti: 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 24. Sounas, 27. Vandeputte 77. Katseris, 88. Cinelli, 92. Situm.

Attaccanti: 9. Iemmello, 10. Bombagi, 21. Curcio, 28. Biasci, 38. Maltese.