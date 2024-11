Cosenza-Reggina, attesissimo derby di venerdì al Marulla, sarà diretto da Antonio Di Martino. Sul fischietto teramano è ricaduta la designazione per la sfida fra rossoblù e amaranto. Assistenti saranno Colarossi e Di Iorio, Carrione il quarto ufficiale. Al VAR, invece, Marinelli e Pagliardini.

Per Di Martino sarà il quarto incrocio con la Reggina, già diretta alla seconda giornata al Granillo contro la Ternana, gara in cui venne espulso Jeremy Menez. Gli altri due precedenti risalgono alla Serie C 2014/15: una vittoria contro il Lecce e una sconfitta con la Salernitana. Con il Cosenza, invece, sei direzioni: per i silani una vittoria, due pari e tre sconfitte.

La designazione completa:

COSENZA – REGGINA Venerdì 05/11 h. 20,30

DI MARTINO

COLAROSSI – DI IORIO

IV: CARRIONE

VAR: MARINELLI

AVAR: PAGLIARDINI