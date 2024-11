Dopo la sconfitta pesantissima registrata nel derby di Catanzaro, i rossoblù di Fabio Caserta sono chiamati al pronto riscatto contro una formazione di bassa classifica. Cosenza-Ternana dà quindi l'occasione a Tutino e compagni di archiviare la prestazione opaca del Ceravolo e guardare con rinnovato ottimismo al resto del campionato. Ieri mattina in conferenza stampa Caserta ha ammesso di aver impiegato del tempo a smaltire le scorie della partita. «Ci siamo presi qualche giorno in più per assorbire il ko, perché dopo una sconfitta in un derby serve un po’ di tempo per resettare».

La posizione dei Lupi ad ogni modo è buona, i playoff sono ad un tiro di schioppo e non può certo essere un ko, seppure arrivato in un match sentitissimo, a condizionare il resto della stagione. Questo è quello che si è detto nello spogliatoio in questa lunga settimana di lavoro, conclusa con la notizia dell’inchiesta sulle scommesse rimbalzata da Benevento a Cosenza e che riguarderebbe anche Forte.

Cosenza-Ternana: le scelte di formazione

Certa l’assenza di Viviani infortunato e di Venturi squalificato. Marras non è al meglio, con ogni probabilità non giocherà, sicuramente non dall’inizio. Davanti a Micai nel 4-2-3-1, a destra toccherà a Martino, a sinistra non è in discussione D’Orazio, al centro della difesa Meroni dovrebbe fare coppia con Sgarbi più che con Fontanarosa.

A centrocampo certo di una maglia Calò, da valutare a che punto è Zuccon: dopo lo spezzone nel derby, potrebbe finalmente ritrovare una maglia da titolare dopo il fastidio al ginocchio che lo ha condizionato a lungo. Praszelik resta più che un’alternativa, ma potrebbe partire fuori. In attacco dovrebbe scoccare di nuovo l’ora di Florenzi largo a sinistra o da trequartista alle spalle di Forte. Ma il punto interrogativo interessa tutti i componenti del reparto offensivo, dove Canotto spinge per una maglia da titolare così come Tutino, Mazzocchi.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Sgarbi, D’Orazio; Calò, Zuccon; Canotto, Tutino, Florenzi; Forte. A disp. : Lai, Marson, Fontanarosa, Cimino, Rispoli, La Vardera, Mazzocchi, Voca, Praszelik, Marras, Arioli, Crespi, Zilli. All. : Caserta

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Lucchesi; Casasola, Labojko, de Boer, Celli; Falletti; Raimondo, Dionisi. A disp. : Vitali, Brazao, Mantovani, Capuano, Viviani, Favasuli, Pyyhtia, Luperini, Marginean, Favilli, Distefano. All. : Breda

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto