Lavoro differenziato per Mattia Viviani mentre Manuel Marras si è sottoposto a terapie per smaltire l’affaticamento muscolare

Dimenticare al più presto la sconfitta del derby di Catanzaro e ripartire immediatamente in campionato. Il Cosenza ha la possibilità di ritrovare il bandolo della matassa del suo campionato già dopo domani allo stadio Marulla con la Ternana (14). La sconfitta del Ceravolo ha confermato che il Cosenza, quando è chiamato a far il salto di qualità, va in difficoltà. Era già successo, combinazione dopo un’altra sosta, ad ottobre in casa della Sampdoria. I blucerchiati erano con il morale sotto i tacchi così come il Catanzaro proveniva da tre sconfitte di fila. Il Cosenza non ha saputo approfittarne in nessuna delle due occasioni.

I calciatori rossoblù ieri hanno svolto una seduta pomeridiana sul prato del San Vito Gigi Marulla agli ordini di Fabio Caserta. La sessione è iniziata con una fase di attivazione motoria, di seguito il gruppo è stato impegnato in partite a tema. Ancora lavoro differenziato per Mattia Viviani mentre Manuel Marras si è sottoposto a terapie per smaltire l’affaticamento muscolare che lo ha portato a lasciare il campo durante la gara di domenica.