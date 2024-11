Per i pitagorici il match della 28esima giornata rappresenta una sfida da dentro o fuori. Contro i piemontesi la squadra di Modesto dovrà cercare i 3 punti per coltivare le speranze salvezza

Il Crotone cerca i 3 punti per non considerarsi definitivamente spacciato; l’Alessandria insegue invece la vittoria per continuare a lottare con il Cosenza e proseguire, allo stesso momento, la rincorsa alla Spal per evitare i play-out.

Nel 28esimo turno del campionato cadetto, allo Scida andrà in scena uno scontro salvezza che potrebbe già fornire dei verdetti quasi definitivi, soprattutto per quello che riguarda il cammino dei pitagorici. Gli squali sono penultimi in classifica, reduci dal Ko per 3-2 in casa del Pisa e letteralmente al più classico bivio stagionale da dentro o fuori.

Qui squali

Non vincere contro i grigi, significherebbe per la squadra allenata da Modesto, avvicinarsi ancora di più alla retrocessione in Serie C, un vero e proprio dramma sportivo a tinte rossoblù. Un punto nelle ultime sei partite con tredici gol subiti e sei fatti sono un bilancio drammatico, per una squadra – quella pitagorica – che alla vigilia del torneo aveva ambizioni di risalita immediata nella massima serie.

Qui grigi

L'Alessandria, arriva dal pareggio casalingo con il Como, un punto che i grigi sono riusciti ad agguantare nel finale di partita grazie a un gol di Casarini. La formazione guidata da Moreno Longo è in lotta con il Cosenza per il quintultimo posto ma all’orizzonte intravede anche la possibilità di ottenere la salvezza diretta. La Spal non è poi così lontana.

Di certo la sfida in casa del Crotone potrebbe segnare una svolta – nel bene o nel male – per la stagione dei piemontesi. Ecco perché il match tra i rossoblù e i grigi e tra i più attesi – ma anche tra i più delicati - del turno numero 28.

Come vedere la partita in tv e streaming

Il match tra Crotone e Alessandria, con fischio d’inizio previsto alle ore 15.30 domenica 6 marzo 2022, sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare a pagamento di Sky Sport e quella in streaming di DAZN.

Le probabili formazioni

Crotone (3-4-3): Saro; Nedelceauru, Golemic, Cuomo; Mogos, Estevez, Kone, Giannotti; Kargbo, Maric, Mulattieri. Allenatore: Francesco Modesto.

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Mustacchio, Milanese, Casarini, Mattiello; Chiarello; Palombi, Corazza. Allenatore: Moreno Longo.