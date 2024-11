Il tecnico dei pitagorici è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del turno infrasettimanale valido per la quarta giornata del campionato: «Nonostante qualche passo falso siamo certi della nostra forza»

Il Crotone si prepara alla partita dello Scida contro il Cerignola, la prima delle due sfide casalinghe di fila previste. Mister Zauli, che stamattina si è presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia, è convinto che sarà fondamentale vincere. «Ripartire con una vittoria, anche per l’altra, che arriva subito domenica ed anche quella in casa, e sono certo che risponderemo. Io credo in questo gruppo - ha detto il tecnico-, la squadra è al completo (mancano solo Gigliotti squalificato e Bove infortunato ndr) al di là dei moduli e di chi scenderà in campo, non abbiamo perso certezze».

E quando si insiste su cosa non ha funzionato a Francavilla, Lamberto Zauli rimane convinto che gli episodi hanno segnato una gara che comunque aveva caratterizzato l’inizio di stagione. «A chi dice che le catene laterali non hanno funzionato, voglio ricordare che la più netta era arrivata sui piedi di Giron da un cambio palla dalla fascia opposta, poi al primo tiro in porta degli avversari, su punizione, siamo stati puniti. Poi l’abbiamo raddrizzata e, nel secondo tempo, di nuovo dopo il goal subito rimaniamo uno in meno e la gara viene di nuovo segnata da un episodio, come quello del secondo goal preso dove c’era anche fallo».

Rivolto nuovamente alla gara di domani alle 20.45 contro l’Audace Cerignola, rilancia: «Dovremo fare meno errori possibili, perché siamo certi della nostra forza e delle certezze acquisite anche in queste prime tre gare disputate che hanno mostrato certamente più luci che ombre, per dare giudizi aspettiamo i prossimi impegni e poi potremo dire se è ancora corretta l’ambizione che abbiamo di occupare i primi posti della classifica. Abbiamo commesso degli errori gravi per non portare risultato a casa, ora non ne dobbiamo più commettere».