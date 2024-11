«Dobbiamo avere innanzitutto il fuoco dentro, se non c’è quello non si può nemmeno ottenere attenzione tattica e le altre componenti. Il fatto che si giochi contro chi sta andando a vincere il campionato è ancora più importante del derby in se che già è così importante». È quanto ha affermato in conferenza stampa Lamberto Zauli, alla vigilia della partita, valida per la 31esima giornata che vedrà il Crotone ospitare, domani sera alle 20.30, la capolista Catanzaro.

I pitagorici, secondi in classifica con un distacco di 14 punti dai giallorossi, sono chiamati alla prova d'orgoglio. Una vittoria cambierebbe di poco la classifica ma darebbe di sicuro una scossa dal punto di vista del morale, soprattutto in ottica play off. «Per noi, in questo momento, è anche un modo per acquisire quell’auto stima che può e deve farci completare il progetto che stiamo costruendo. È vero che dal punto di vista della classifica conta poco o nulla - ha detto l'allenatore pitagorico - ma dobbiamo pretendere da noi stessi il massimo che abbiamo dentro, collettivamente ma anche come singoli».