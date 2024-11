Dopo la fase di prelazione riservata agli abbonati, questa mattina è stata aperta la vendita libera per i tagliandi della partita valida per il ritorno dei quarti di finale dei play off

Sono oltre cinquemila i biglietti finora venduti per la partita tra Crotone e Foggia, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Serie C e in programma domani sera alle 20.40 allo stadio "Ezio Scida". Dopo una lunga attesa, i tifosi rossoblù stanno rispondendo in maniera eccezionale e contro i pugliesi si preannuncia un'ottima cornice di pubblico.

La fase di prelazione per i circa 3.400 abbonati è stata aperta alle 16 di ieri pomeriggio è si conclusa alle 10 di oggi, orario che ha dato il via alla vendita libera dei tagliandi. Già alle prime luci dell'alba di questa mattina, i tifosi si sono radunati presso i botteghini per assicurarsi la possibilità di acquistare un biglietto al più presto. L'entusiasmo e il desiderio di sostenere la propria squadra sono palpabili nell'aria, con i tifosi pitagorici pronti a riempire lo stadio e creare un'atmosfera indimenticabile.