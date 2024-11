I pitagorici scenderanno in campo domenica alle 15.30: allo Scida sarà ospite la formazione umbra che insegue un posto in zona play off. Per gli squali vietato sbagliare

La 32esima giornata del campionato cadetto vedrà il Crotone, impegnato ad inseguire il miracolo sportivo della salvezza, ospitare allo "Scida" il Perugia. A 7giornate dal termine del torneo, gli uomini di Modesto sono chiamati a tentare il tutto per tutto, per cercare di compiere una rimonta che appare abbastanza complicata. La classifica è drammatica, con gli squali penultimi a quota 19 punti, distanti 5 lunghezze dalla zona play out.

I pitagorici sono reduci dalla sconfitta di misura in casa del Monza, e tornano sul prato dello Scida dove nell'ultima occasione hanno battuto 2-0 il Frosinone. Viene da un ko per 1 a 0 anche il Perugia, che al Renato Curi ha perso nella precedente giornata con il Como. Gli uomini di Alvini, a differenza di quelli di Modesto, sono in una situazione di classifica molto più tranquilla e sognano ancora un piazzamento in zona play off, distante appena 3 punti.

Le statistiche dicono che entrambe le squadre hanno vinto solamente una delle ultime cinque partite disputate. Il Crotone non perde in casa da tre turni (una vittoria e due pareggi).

In vista dell'importante match, i rossoblù hanno svolto quest'oggi un allenamento mattutino al centro sportivo. Domani si ritorna in campo al mattino per la rifinitura in vista della sfida contro gli umbri.

Le probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Festa; Canestrelli, Golemic, Nedelcerau; Mogos, Awua, Estevez, Giannotti, Schnegg; Kone, Maric. All.: Modesto

PERUGIA (3-4-2-1): Chichizola; Sgarbi, Dell’Orco, Angella; Lisi, Ghion, Segre, Beghetto; Burrai, Olivieri; De Luca. All.; Alvini

La direzione arbitrale

Sarà il sig. Giacomo Camplone della sezione di Pescara a dirigere il match tra Crotone e Perugia. Gli assistenti saranno Liberti e Nuzzi. Addetti al VAR: Ayroldi e Prenna. Quarto uomo Pirrotta.

L’arbitro abruzzese ha 4 precedenti con i rossoblù:

2019/20 SERIE B Crotone-Virtus Entella 3-1

2019/20 SERIE B Pordenone-Crotone 1-0

2019/20 SERIE B Livorno-Crotone 1-5

2021/22 SERIE B Brescia-Crotone 2-2