La 34esima giornata del campionato di Serie C vedrà il Crotone affrontare la sfida in casa del Latina, squadra battuta 1-0 all’andata. I nerazzurri attualmente sono impegnati nella corsa play off e, dunque, quella di domani alle 14.30 sarà una partita dalle motivazioni contrapposte, con gli squali che sono invece già proiettati alla post season.

«Il Latina è una squadra secondo me costruita per andare ai play off - ha detto Lamberto Zauli in conferenza stampa -, composta da tanti ottimi giocatori. Sono in piena lotta per raggiungere quest’obiettivo, stanno cercando di portare tanta gente allo stadio perché per loro diventa una partita importante ma detto ciò noi dobbiamo fare una buona gara perché facendo una buona gara sotto il profilo dell’atteggiamento e della volontà di andarci a migliorare potremmo analizzarla in maniera più utile per noi».

La classifica del Crotone è ormai cristallizzata. Il secondo posto è una certezza. In casa dei laziali sarà dunque un match che i pitagorici potranno giocare senza l’assillo del risultato e con la possibilità di rodare ancora di più i meccanismi in vista dei play off per il salto di categoria. «Ci può essere qualche variazione, ma non eccessiva - ha detto il tecnico dei rossoblù-. Ci siamo lasciati alle spalle il triplice impegno in una settimana e d'ora in avanti ci avviamo verso gli spareggi, e in questa direzione bisogna costruire un blocco più definitivo»