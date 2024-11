Il tecnico non sarà in panchina perché squalificato ma mostra le sue carte in vista del derby calabrese: «Hristov e Florenzi sono acciaccati, Kongolo ha recuperato»

Un derby che vedrà il Cosenza senza il suo allenatore in panchina. Pierpaolo Bisoli, vero “hombre del partido” di questa fase della stagione, è stato appiedato dal giudice sportivo dopo il finale incandescente del match con il Lecce. Una giornata di squalifica, quanto basta per farlo accomodare in tribuna al Granillo. «Mi rammarico - ha detto tra il serio e il faceto - di non essere stato espulso prima della punizione. Dovevo creare un po’ di scompiglio e magari far salire di nuovo l’attenzione alla squadra. Al 96′ la partita era vinta».

Ad ogni modo, il tecnico non sarà il solo che non potrà dare il suo contributo: mancherà anche Palmiero che ha accumulato cinque cartellini gialli e la conseguente sanzione. Mancherà, però, soprattutto gran parte della tifoseria rossoblù che da tempo ha scelto di non sottoscrivere la tessera del tifoso. L’Osservatorio, bissando il provvedimento dell’andata, ha tuttavia stabilito che senza non si potranno acquistare i biglietti del settore ospiti del Granillo.

Diverse assenze per i rossoblù

«Vallocchia ci ha dato quella copertura di campo importante che serviva contro il Lecce ed è uno dei candidati a giocare - continua Bisoli -. Kongolo si è allenato bene e penso sia recuperabile. Florenzi? È un po’ acciaccato, mentre Ndoj non è con noi: si sta allenando a parte». Se dovesse essere 3-5-2 come pare, pertanto toccherebbe ad uno tra Carraro e Voca agire da play basso, con altre due maglie disponibili in mediana. Anche in difesa qualche preoccupazione, ma tornerà Rigione dal 1’ insieme a Vaisanen e a Camporese. «Hristov ha un problema, un affaticamento all’adduttore. Ritengo che possa riposare, anche perché non voglio effettuare subito sostituzioni come a Crotone».

Larrivey e Millico dal 1’

I Lupi sono chiamati a vendicare il ko dell’andata, match deciso da una prodezza di Montalto nella ripresa. Il Cosenza non giocò male, tanto che la sconfitta non fu digerita facilmente. Per ciò che concerne il resto della formazione, è certa la conferma di Matosevic tra i pali. Il portiere, parando il rigore a Coda, ha sovvertito le gerarchie.

In attacco Larrivey scalpita: queste sono le sue partite, quelle più sudamericane di tutte. L’argentino ha fame di gol e la salvezza dei Lupi ha i suoi occhi. «Giocherà dal 1’ insieme a Millico - chiude Bisoli -. Anche Caso con loro due? Il problema sarebbe occupare bene il campo, ma mi piacerebbe arrivare a questa soluzione perché dobbiamo essere forti davanti in ottica play-out».