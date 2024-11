La rosa del Catanzaro è ampia, ma quando ti vengono a mancare due giocatori come Iemmello e Situm, due pilastri della struttura giallorossa, un po’ di preoccupazioni vengono, soprattutto perché la gara che vai ad affrontare contro la Salernitana non è delle più semplici. Saranno questi i pensieri che passano per la testa di mister Fabio Caserta che, da quanto si apprende, dovrà fare a meno anche dell’esterno croato a causa di un problema al polpaccio – non nuovo per il giocatore giallorosso - che lo costringe a stare fuori per questo match.

L’allenatore delle Aquile potrebbe partire direttamente con un 3-5-2, modulo provato sempre a partita in corso, con Biasci-Pittarello davanti vista l’assenza di Iemmello. A sostituire Situm invece tutto lascia propendere per Cassandro.