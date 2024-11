Arrivano dunque le prime conferme annunciate nei giorni scorsi: Serena Bertone, centrale e Giorgia Caforio, libero. Calma piatta a Palmi. Ben altre le priorità della società reggina.

Continua senza sosta il lavoro del Soverato in vista del prossimo campionato. Arrivano dunque le prime conferme annunciate nei giorni scorsi: Serena Bertone, centrale e Giorgia Caforio, libero. Per la Bertone quella in casa biancorossa è ormai la quarta stagione. Per il libero Caforio, invece si tratta del terzo anno. Dunque due pilastri della squadra.

Un roster che inizia a prendere forma per la prossima stagione, l’ottava consecutiva in A2. L’obiettivo della società è quello di puntare sull’esperienza.

Un altro tassello da confermare, è infatti quello occupato dalla Travaglini, centrale e capitano.

Senza trascurare il possibile ritorno di Melissa Donà e i nuovi arrivi.

Calma piatta a Palmi. Ben altre le priorità della società reggina. Prima di iniziare le mosse di mercato, tra conferme e cessioni, Palmi pensa alle questioni burocratiche.

Entro il 28 giugno dovrà infatti essere presentata la richiesta di iscrizione al prossimo campionato di A2 per poi attendere l’esito.

C’è sicuramente voglia di rivalsa per la società del presidente Massimo Salvago. Lavorare per rientrare nella griglia dei play off, obiettivo sfumato nella scorsa stagione per un solo punto.

Maria Chiara Sigillò