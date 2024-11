Le ioniche confermano la scia positiva conquistando la seconda vittoria consecutiva in trasferta, questa volta ai danni di Brescia. Il Soverato quindi blinda il sesto posto in classifica. Per Palmi, invece ennesima battuta di arresto contro Olbia

Terza vittoria per Soverato, seconda consecutiva in trasferta. Dopo Caserta, la squadra di coach Saja archivia in tre set la pratica Brescia per lo Scontro fondamentale in chiave play off. Vittoria che infatti vale il sorpasso in classifica.

La partita Match mai messo in discussione dalle ioniche, già in vantaggio nel primo set domando gli attacchi delle locali. Il primo parziale si chiude quindi 21-25. Nel secondo parziale, Brescia alza il ritmo e la partita procede punto a punto, ma Travaglini e compagne mettono in cassaforte un altro punto fondamentale.

Nel terzo parziale le lombarde partono in vantaggio riuscendo a mantenere il distacco. Ma al rientro dal time out Soverato allunga nella parte finale chiudendo giochi e partita.



Tre punti importanti e pesanti, che valgono il sesto posto in classifica per le biancorosse. Si allunga quindi la scia positiva di risultati. Lo sguardo è già al prossimo. Al PalaScoppa arriva Olbia.

Sprofondo Palmi. E proprio le sarde mandano ko l’altra calabrese Palmi chiudendo il match in 3 set. Le reggine non riescono ad invertire la rotta incassando la quarta sconfitta consecutiva. La squadra di Giangrossi sprofonda così al decimo posto. Nel prossimo turno, un’altra trasferta. Ad attendere Palmi, il fanalino di coda Cisterna. Le reggine quindi proveranno a bissare il risultato dell’andata.

Maria Chiara Sigillò