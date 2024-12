I campionati interregionali registrano così la supersfida tra due squadre dalla grande storia sportiva, la Raffaele arriverà da imbattuta e vorrà mantenere la testa della classifica. In Serie C, invece, il Taurianova affronterà nello scontro diretto il Praia

Le maggiori attenzioni nella pallavolo maschile in Calabria sono riversate tutta per il big match, non potrebbe essere altrimenti. Ed è una sfida che richiama a grandi emozioni quella che sarà in scena, domenica alle 18.30, al Pala Sperti tra Raffaele Lamezia e Tonno Callipo, valevole per l’ottavo turno in Serie B, girone H. Gli ospiti stanno dimostrando di poter reggere i ritmi del campionato, alternando ottimi momenti di gioco a qualche calo soprattutto sul piano mentale, tipico di una squadra con l’età media giovanissima. Il Lamezia, invece, ha già dato un segnale preciso al campionato: ha battuto due diretti concorrenti come Bisignano e Letojanni, vorrà conquistare il suo ottavo sigillo in questo torneo.

I cratensi, a loro volta, avranno un altro impegno casalingo, affronteranno Sciacca domani alle 18.30, ma l’attenzione dei calabresi si spalmerà anche per gli altri incontri che coinvolgeranno la Serie C, un torneo con un gruppo di squadre pronte per un salto di qualità.

Giunti al decimo turno, il pezzo forte sarà la contesa tra Taurianova e Praia. Prima contro seconda in classifica, l’entusiasmo contro l’esperienza ma anche tre punti di distacco al momento da registrare: alle 17.30 di domani sarà gara aperta ad ogni tipo di pronostico. Guarderà con interesse allo scontro diretto anche la Milani Rende, impegnata mezzora dopo nel derby contro l’Area Brutia, ma con una iniziativa benefica da apprezzare: il pubblico donerà dei pupazzi da destinare alla casa di San Francesco d’Assisi. domani in anticipo inoltre la seconda squadra Callipo in casa contro Montalto alle 16. Domenica altre quattro partite per chiudere il turno, in cui un po’ tutte le zone della classifica saranno coinvolte. Lamezia e Crotone guarderanno con interesse a un ulteriore passo in avanti, la seconda squadra Arpaia sarà di scena sul parquet del Corigliano (a proposito di squadre dal passato illustre), i pitagorici ospiteranno Magna Grecia. Due scontri alle 17, un altro inizierà alle 17.30 e incrocerà Altaflex Catanzaro-Tigano, infine alle 18 Volo Virtus-Paola.