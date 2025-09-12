La Tonno Callipo Volley maschile sarà certamente tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie B e, dopo i successi delle ultime stagioni, il team giallorosso non si vuole fermare ed è deciso a far continuare la propria crescita sportiva e confermandosi come fiore all'occhiello della pallavolo non solo vibonese ma anche regionale e oltre.

Arriva l'ucraino Boiko

Mercato dunque ancora aperto, con la società che tiene le antenne dritte per cercare di scovare occasioni e, nelle ultime ore, è arrivato un ulteriore rinforzo: ufficiale l'ingaggio di Oleksandr Boiko. Il direttore sportivo Defina e coach Lanci hanno infatti scelto l'atleta ucraino, classe 2005, di ruolo opposto. 201 cm di altezza per 93 kg, il ventenne è anche nazionale Under 21 dell’Ucraina. A tal proposito, nelle ultime settimane è stato protagonista dei relativi Mondiali Under 21 in Cina. Ebbene, anche in un palcoscenico così prestigioso, Boiko ha confermato tutte le proprie potenzialità. Ben 105 punti realizzati in nove partite giocate, portando l’Ucraina al nono posto finale; 17 punti nel match inaugurale vinto (3-1) contro l’Argentina; 8 punti nella sconfitta contro l'Italia del Ct Fanizza; ben 33 punti contro l’Indonesia.

Inizia la sua carriera nella stagione 2022/23 con l'Under 19 del Gwardia Wrocław Academy; in seguito il biennio con Stoelzle Częstochowa.

La scelta del ds Defina

Quarto giocatore ucraino della storia giallorossa dunque, dal momento che i suoi predecessori sono stati Volodymyr Tatarintsev (schiacciatore nella stagione 2005-06), Denis Kaliberda e Stanislav Kornienko da Lebedyn, per lui un biennio vincente in A2 dal 2014 al 2016 con ben due Coppa Italia vinte dalla Tonno Callipo, rispettivamente contro Potenza Picena e Sora.

Boiko dunque è il nuovo opposto. La scelta di puntare sul nazionale ucraino la spiega proprio il ds Giuseppe Defina: «Boiko è dotato di pregevole tecnica in generale, ha un buon salto e un’ottima battuta spin dai nove metri. È un opposto promettente, che si sta mettendo in mostra già da un po’ con la sua Nazionale, e ha anche giocato in Polonia. La scelta? Guardavo alcune partite di una squadra polacca in cui mi avevano segnalato uno schiacciatore. Invece mi colpisce questo opposto che stava giocando molto bene. Poi per caso me lo ritrovai in alcune partite contro l’Italia Under 20 e da lì in avanti tutto il resto, optando quindi per il suo ingaggio».

Le prime parole dell'atleta

Ecco anche le prime impressioni giallorosse del ventenne: «Volevo provare a cimentarmi nel campionato italiano, e con la Tonno Callipo ne ho avuto la possibilità, l’offerta mi è piaciuta subito. Inoltre, il mio impegno e la professionalità della società mi aiuteranno a fare il passo successivo nella mia carriera. Il mio compito è aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Ovviamente punto anche a progredire individualmente, adattandomi subito al campionato italiano. Voglio mostrare la mia migliore pallavolo. Rivolgo i miei saluti ai tifosi, spero in un forte sostegno. Mi auguro che trascorreremo questa stagione insieme in modo brillante e con buoni risultati».