La Tonno Callipo subisce una sconfitta nella prima trasferta stagionale, a Letojanni, nel quadro della seconda giornata del torneo di Serie B. 3-0 il risultato a favore dei siciliani che non hanno avuto problemi a vincere contro Laurendi e compagni.

È una Callipo molto giovane quella allenata questa stagione da coach Nico Agricola che ha già messo in conto come quello appena iniziato sarà un torneo che servirà ai promettenti tonnetti giallorossi per accumulare esperienza. Considerando anche i nuovi innesti operati nella squadra vibonese c’è necessità di tempo per assemblare bene il mosaico giallorosso.

Miglior realizzatore per la Callipo lo schiacciatore Facciolo con 5 punti, classe 2003 come tanti suoi compagni, seguito da Iurlaro con 4 ed ancora più giovane di due anni. Un punto realizzato anche da Dumitrache, rumeno di origine, il più piccolo della compagnia con i suoi 15 anni.

Nel primo set siciliani sempre in vantaggio (8-3, 16-10, 21-13), sospinti da Torre e Cortina, rispettivamente 16 e 14 punti. Poca resistenza da parte della Callipo che ha subìto molto il servizio avversario, alla fine del set saranno 7 gli ace di Letojanni, di cui 4 realizzati da Cortina ed alla fine del match ben 15 totali. Così il parziale va in archivio 25-15 per la squadra di coach Rigano.

Nel secondo set il trend non cambia: Vibo ci mette ancora impegno e volontà ma i punteggi intermedi (16-9, 21-11) raccontano ancora della superiorità dei padroni di casa. Nonostante i giallorossi cerchino di tenere botta il set si chiude 25-14 per gli isolani.

Infine nel terzo parziale parte come sempre bene Letojanni (8-2) e la Callipo sembra opporre maggiore resistenza con i parziali 16-12 e 21-14 per i siciliani. Spinta dai suoi martelli la squadra di casa chiude set (25-14) ed incontro con una buona prova collettiva.

In settimana il tecnico Nico Agricola analizzerà con la squadra il match in terra siciliana guardando al prossimo impegno di sabato 30 ottobre, quando al PalaValentia (ore 17.00) arriverà il Cinquefrondi dell’ex coach Chirumbolo.

IL TABELLINO

SAVAM COSTRUZIONI LETOJANNI-TONNO CALLIPO 3-0 (25-15, 25-14, 25-14)

Letojanni: Battiato 5, Torre 16, Cortina 14, Fasanaro 4, Balsamo 3, Chiesa (L pos 64%, prf 29%), Chillemi 9, Vitale, Penna, Buremi 7, Romeo 1. Ne: Scheid. All. Rigano

Callipo: Laurendi , Bonsignore 3, Belluomo 3, Iurlaro 4, Cugliari (L pos 42%, prf 25%), Vizzari 3, Dumitrache 1, Facciolo 5. Ne: Alcantarini, Mirarchi, Cortese, Orto. All. Agricola

Arbitri: Pampalone e Malia.

Note: Letojanni ace 15, bs 11, errori attacco 10, muri 2, errori 15, punti 60. Vibo: ace 1, bs 9, errori attacco 6, muri 4, errori 21, punti 22. Durata: 22’,23’,22’. Totale 67’.