Il tecnico ha incontrato i giornalisti prima del match in programma domani domenica 8 ottobre allo stadio Ezio Scida e valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie C

«Mi rendo conto che 7 punti in sei gare sono pochi, ma i bilanci si fanno con archi temporali diversi, abbiamo lavorato bene ma rovinato molto per errori che devono ora essere evitati» ha esordito così Zauli nella conferenza stampa pre Crotone-Picerno in programma domani pomeriggio allo Scida.

Ovviamente critiche e scetticismo sono aumentati a dismisura dopo la sconfitta a Benevento maturata dopo il parziale doppio vantaggio dei pitagorici: «È una partita che ci ha lasciato l’amaro in bocca perché ci siamo ritrovati 2 a 2 senza rendercene conto; nel calcio accade ed il fatto che lo abbiamo subito subito e non rifilato fa male. Ci teniamo i 60 minuti giocati bene anche perché i numeri dicono che è una gara che il Benevento si è trovata a vincere piuttosto che aver cercato di vincere». «Noi stiamo lavorando sulle lacune», specifica l’allenatore sulle domande relative ai tanti goal subiti soprattutto su palle alte e inattive «su tutti i 10 goal presi però l’analisi riguarda proprio le palle inattive che è l’aspetto più complicato da curare, perché è scaltrezza e casualità che hanno un peso enorme».

«Aspettiamo il Picerno - prosegue Zauli - che è squadra consolidata nonostante venga da una realtà piccola che cura con professionalità e serietà un progetto di squadra che può dare fastidio a tutte». Nega anche la possibilità che i ragazzi possano avere un problema caratteriale: «La squadra si allena bene ed in tutte le gare ha bene interpretato il ruolo di squadra che vuole vincere attraverso il gioco, il problema sono proprio gli errori che hanno influito sui risultati e sappiamo che i risultati fanno tutta la differenza del mondo; e non ho timori di dirvi che sono positivo perché arriveremo anche ai risultati con continuità, a partire dalle gare in casa che vanno affrontate con la mentalità ed il piglio di chi sa come vincere sempre».