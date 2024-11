Torna oggi alle 15.00 su LaC Tv l'appuntamento con Zona D, il programma , che va in onda ogni martedì, dedicato al mondo del calcio dilettantistico condotto dal giornalista Roberto Saverino. Immagini delle partite, curiosità ma anche tante rubriche, come ad esempio quella dedicata ai Top dei campionati dilettantistici.

Tanti gli ospiti anche nella puntata di oggi. In studio discuteremo insieme al giornalista di Gazzetta del Sud Antonino Raso e al giornalista di LaC News24 Francesco Roberto Spina. In collegamento il direttore sportivo dell'Fc Lamezia Terme Antonio Mazzei e l'allenatore dell'Isola Capo Rizzuto Andrea Parentela.

Oltre alle varie classifiche e all'appuntamento con i Top e i Flop dei vari campionati, dalla Serie D alla Promozione, si discuterà anche del torneo di Prima Categoria che vede impegnate tante piazze storice e blasonate del calcio dilettantistico calabrese e si darà spazio anche ad alcune simpatiche curiosità direttamente dai campi di periferia.

