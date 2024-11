Ambiente

Corigliano-Rossano avvia la pulizia dei torrenti: individuati terreni occupati abusivamente

Approvato un progetto per 16 milioni di euro per la manutenzione e messa in sicurezza dei torrenti Leccalardo, San Mauro e Malfrancato a Corigliano-Rossano. Individuate occupazioni abusive. Fascicolo in procura.