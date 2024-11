Arbëria News è la nuova sezione dedicata a tutte le notizie che ruotano intorno al mondo delle comunità arbëreshë presenti in Calabria. Considerate minoranze linguistiche, rappresentano tesori di inestimabile valore storico e fonte di immensa ricchezza culturale. Su LaC Tv ogni settimana (giovedì alle 14.20) andrà in onda il primo telegiornale regionale arbëresh. In ogni edizione racconteremo i territori che ospitano i cittadini di origine albanese e conosceremo da vicino cultura, colori e tradizioni di un popolo dalla storia millenaria.