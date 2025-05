Giunta alla sua trentesima edizione, la kermesse punta a tutelare l’enorme patrimonio delle comunità arbëreshe e non solo. Anche quest’anno sono coinvolte le scuole. Interverranno le ambasciatrici di Albania e Kosovo in Italia

Si terrà a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, la trentesima edizione della Rassegna culturale folcloristica per la valorizzazione delle minoranze linguistiche. La kermesse, ideata nel 1994 da Cettina Mazzei, nominata dal governo di Tirana ambasciatrice della nazione albanese nel mondo, mira a tutelare il patrimonio culturale, storico, linguistico delle comunità arbëreshe, ma anche delle minoranze storiche calabresi, grecaniche, occitane e non solo.

A promuovere l'edizione 2025 della manifestazione, in programma sabato 31 maggio, sono l'associazione culturale "Progetto Caraffa" presieduta da Francesco Stirparo, la scuola di Caraffa appartenente all'Istituto comprensivo "Sabatini" di Borgia e l'Istituto omnicomprensivo di di San Demetrio Corone con il patrocinio della amministrazione comunale ospitante di San Demetrio Corone. Come di consueto, la Rassegna vedrà gli studenti delle istituzioni scolastiche partecipanti coinvolti in una ricerca-concorso che verterà quest'anno sul tema “I canti popolari - rapsodici, epici, di lavoro, lirici, religiosi - nella tradizione orale e scritta delle comunità linguistiche minoritarie”. Ad avvalorare ulteriormente i lavori della trentesima rassegna saranno inoltre i trecento anni dalla nascita del poeta arbëreshë Giulio Variboba, anniversario che riserverà la giusta occasione per approfondire il contributo dato dall'autore di "Ghiella e S. Mëriis Virghiër" alla letteratura albanese.

A dare il via alla kermesse sarà, in mattinata, una visita guidata alla chiesa di Sant'Adriano e ai monumenti del borgo italo-albanese di San Demetrio Corone. Alle ore 10.30, presso l'anfiteatro del paese, si terrà una conferenza incentrata sui canti popolari delle comunità di etnia minoritaria. A coordinare i lavori sarà la referente della manifestazione Cettina Mazzei. Saluti istituzionali affidati al sindaco di San Demetrio Corone Ernesto Madeo, alla dirigente scolastica di San Demetrio Corone Concetta Smeriglio, alla dirigente scolastica dell'Istituto "Sabatini" di Borgia Marialuisa Lagani e al presidente dell'associazione "Progetto Caraffa" Francesco Stirparo.

Ad intervenire saranno l'ambasciatrice della Repubblica d'Albania in Italia Anila Bitri Lani, l'ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia Nita Shala, la consigliera regionale per le minoranze Pasqualina Straface, l'assessore regionale con delega alle minoranze Gianluca Gallo. Gli interventi si concluderanno con il contributo del viceministro per l'Europa e gli Affari esteri della Repubblica d'Albania Silda Çepe. Chiamati a relazionare sul tema saranno invece l'etnomusicologo e docente del conservatorio di Cosenza Innocenzo C. De Gaudio, la docente di Albanologia dell'Università della Calabria Fiorella De Rosa, l'etnomusicologo del C.r.e.o. di Torino e Chambra d'Oc Fulvio Giacchero, il docente di Albanologia dell'Università di Palermo Matteo Mandalà, il docente di Albanologia dell'Università della Calabria Francesco Altimari.

Prevista nel pomeriggio una manifestazione folcloristica, con una sfilata degli studenti in costume tipico lungo le vie del paese preceduti dai sindaci e dai gonfaloni comunali. Le esibizioni dei gruppi folk delle scuole che si succederanno avranno inizio dopo i saluti del consigliere comunale di San Demetrio con delega alla cultura Emanuele D'Amico e saranno presentate da Geri Ballo e Lello Pagliaro. Ospite d'onore il cantautore arbëreshë Santino de Bartolo. Dopo lo spettacolo, si terrà la premiazione della ricerca-concorso e della manifestazione folcloristica.

La trentesima rassegna, patrocinata dall'Unione Europa - Next Generation EU, Italia Domani - Pnrr, Ministero della Cultura, Ministero dell'istruzione e del merito, dalla Regione Calabria, dall'Ambasciata della Repubblica d'Albania in Italia, dall'Ambasciata della Repubblica del Kosovo in Italia, da Women Alb-World e dalla Fondazione dell'Università della Calabria "Francesco Solano", conterà sulla partecipazione delle scuole di Caraffa di Catanzaro, San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese, Falconara Albanese, Guardia Piemontese, San Cosmo Albanese, Casalvecchio di Puglia (Foggia) e del Liceo "Fiqiri Dine” di Maqellare (Albania).