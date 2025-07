Calabrese, laureata all’Unical, docente di Ingegneria e prima Magnifica nella storia dell’Università del Salento e degli atenei pugliesi. La professoressa Maria Antonietta Aiello, originaria di Marzi in provincia di Cosenza, sarà rettrice per il sessennio 2025-2031.

Dopo il ritiro degli altri due candidati, ovvero il direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Luigi Melica e il direttore della Scuola superiore ISUFI Salvatore Rizzello, i voti della comunità accademica si sono indirizzati in blocco, infatti, sull’attuale prorettrice vicaria e ordinaria di Tecnica delle Costruzioni al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione. Sarà lei, dal prossimo 1° novembre, a prendere il testimone dal rettore Fabio Pollice.

«Vorrei innanzitutto ringraziare la comunità accademica, i docenti, il personale tecnico amministrativo, gli studenti e le studentesse – ha commentato la professoressa Aiello - per il sostegno e la fiducia che mi hanno accordato: sento forte la responsabilità di onorare l’impegno che mi hanno affidato, accompagnando con rinnovata forza e determinazione il cammino di UniSalento verso un nuovo orizzonte di progresso che metta sempre al centro le persone, i loro problemi, i loro sogni. Nel settantesimo anniversario dalla sua fondazione, è per me motivo di orgoglio diventare la prima rettrice di questo ateneo: non ho dubbi che altre ce ne saranno, perché non c’è alternativa a un futuro di reali pari opportunità se si vuole, insieme, alimentare la ricerca, l’economia e tenere viva e vivace questa Casa della conoscenza che è l’Università del Salento. Una casa dove tutti e tutte devono sentirsi benvenuti».

Il secondo turno di voto si è svolto, come il primo, presso il seggio elettorale unico allestito al Centro Congressi di Ecotekne e rimasto aperto dalle 10 alle 17. L'operazione di spoglio delle schede è cominciata immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto ed è stata trasmessa in diretta sul sito www.unisalento.it dove sono disponibili tutti i dati.

La comunità degli ingegneri salentini ha saluta con gioia l’elezione di Aiello a rettrice: «Una soddisfazione doppia, perché a governare l’Ateneo salentino ci sarà un ingegnere, con il solido patrimonio di competenza, idee, esperienza, know-how e capacità gestionali che della nostra professione è dote, e, soprattutto, una donna, la prima nella storia delle istituzioni accademiche di tutta la Regione. Orgogliosi e grati come categoria per il traguardo raggiunto, tappa importante nel percorso tuttora impervio per il raggiungimento di un’effettiva parità di genere, e certi della dedizione, passione e serietà con cui affronterà questo nuovo, prestigioso impegno, auguriamo alla collega Maria Antonietta buon lavoro e le assicuriamo ogni sostegno e collaborazione».