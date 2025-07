Una tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi a Cosenza, nei pressi dell’autostazione cittadina, nel punto in cui si immette su Viale Parco. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’auto non si sarebbe fermata allo stop, travolgendo un altro veicolo in cui viaggiava una donna insieme ai suoi nipoti.

L’impatto è stato violentissimo: per la donna non c’è stato nulla da fare. È morta sul colpo, e il suo corpo si trova ancora all’interno dell’abitacolo in attesa dei rilievi e dell’intervento del medico legale.

La zona è stata chiusa al traffico e transennata dalle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale e i sanitari del 118. Numerosi i passanti radunatisi sul luogo dell’incidente, visibilmente scossi dalla scena.