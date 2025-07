Dopo la visita del Presidente della Repubblica albanese Begaj, nuova iniziativa a sottolineare la voglia di collaborare e ricordare le comuni origini. Appuntamento al 7 luglio per la firma del protocollo

L’ultima visita del Presidente Bajram Begaj ha aumentato, senza dubbio, il senso di unione e passione all’interno dei popoli di origini albanesi. Territori ricadenti nell’area del Cosentino ma, allo stesso tempo, fortemente legati alla madre patria lasciata qualche secolo fa, rivendicandone come minoranza un’appartenenza forte e ben difficile da scalfire.

Non è un caso come cresce sempre più la visuale d’intenti, confermata anche da quanto accadrà lunedì 7 luglio alle ore 11 con la firma ufficiale del protocollo di gemellaggio tra San Demetrio Corone e Lezhe.

Il paese guidato dal sindaco Ernesto Madeo si legherà alla città albanese, affiorando così un legame istituzionale e culturale frutto di radici e di una storia condivisa, soprattutto guardando a ciò per progredire in ottica futura.

Il sindaco di Lezha, Pjerin Ndreu, arriverà nel centro del paesino e sarà ospitato con grande calore: «Questo gemellaggio – ha affermato Ernesto Madeo - arriva dopo la visita del Presidente della Repubblica di Albania, Bajram Begaj, e assume un significato ancor più profondo. Questo non è solo un patto tra due istituzioni, ma l’abbraccio tra due comunità che condividono una lingua, una memoria storica e un senso profondo di appartenenza. È nostro dovere coltivare e far crescere questo legame per le generazioni future».

Sarà un gemellaggio che prevederà comunque la realizzazione di progetti congiunti, scambi culturali tra le scuole nonché eventi veri e propri riservati alla prosecuzione e al mantenimento della lingua e delle tradizioni.

All’evento, inoltre, parteciperà anche la consigliera regionale con delega al rapporto con le minoranze linguistiche Pasqualina Straface, delegazioni istituzionali, rappresentanti della comunità arbereshe e autorità religiose e civili. Oltre alla fase del gemellaggio, i presenti visiteranno nel pomeriggio di lunedì anche il collegio italo-albanese e la chiesa di Sant’Adriano.