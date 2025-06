La comunità arbëreshe di Frascineto ha vissuto un momento di profonda risonanza storica e culturale con l'arrivo del presidente della Repubblica d'Albania, Bajram Begaj. La presenza del presidente Begaj è stata accolta con visibile entusiasmo e orgoglio da tutta Frascineto, che ha manifestato il suo profondo senso di appartenenza a una comune identità.

Begaj a Frascineto

La visita del presidente Begaj è stata arricchita da momenti di significativo valore culturale. Il Capo di Stato albanese ha avuto l'opportunità di immergersi nella ricchezza del patrimonio locale visitando il Museo delle Icone e della Tradizione Bizantina. Un momento particolarmente toccante è stato l'omaggio reso ai familiari di Papas Antonio Bellusci, una figura monumentale per la cultura arbëreshe. Sacerdote, giornalista, antropologo e prolifico scrittore, Papas Bellusci ha lasciato in eredità alla comunità di Frascineto la Biblioteca Albanologica, un inestimabile tesoro di circa 10.000 volumi e riviste che rappresenta un pilastro della conoscenza e della conservazione della cultura albanese in Italia.

Per l’occasione, la terza edizione del prestigioso Premio "Scanderbeg" ha raggiunto il suo culmine con l'assegnazione del riconoscimento al presidente Begaj. L'evento, tenutosi all'Auditorium “A. Croccia”, ha rappresentato molto più di una semplice cerimonia: è stato un potente simbolo di unità, un richiamo alle radici storiche e un impegno per il futuro dei legami che uniscono l'Albania alle sue comunità discendenti in Italia.

L'introduzione alla cerimonia, curata da Caterina Adduci, delegata alla Cultura del Comune di Frascineto, ha enfatizzato il valore simbolico e interculturale del Premio "Scanderbeg". È stato rimarcato come questo riconoscimento non sia un semplice tributo, ma un autentico "ponte" capace di connettere popoli, identità e la memoria storica che attraversa i secoli.

Il sindaco Angelo Catapano, affiancato dall'intera Giunta Comunale, ha ribadito l'essenziale importanza degli scambi culturali, economici e politici intrapresi nel corso degli anni con Tirana. Le sue parole hanno sottolineato come questi rapporti siano la linfa vitale per mantenere viva la memoria e le tradizioni che da secoli legano indissolubilmente gli arbëreshë alla loro madrepatria.

La cerimonia

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose autorità, a testimonianza del significato e della portata dell'evento. Tra i presenti, il Consigliere Regionale Giuseppe Graziano in rappresentanza della Regione Calabria, affiancato da Ernesto Madeo, Sindaco di San Demetrio Corone e Commissario della Fondazione Arbëreshe. Erano inoltre presenti i Sindaci Alessandro Tocci di Civita, Paolo Pappaterra di Mormanno, Filippo Tocci di San Basile, e il Presidente del Gal Pollino, Domenico Pappaterra. Per l'amministrazione locale di Frascineto, hanno preso parte il Vicesindaco Angelo Prioli, il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Zaccaro, l'Assessore Gennaro De Paola e i Consiglieri Francesco Lo Prete, Francesco Sancineto ed Elena Miranda.

La visita del Presidente Begaj a Frascineto non è stata solo un evento protocollare, ma un'ulteriore, commovente conferma di un legame profondo e duraturo, radicato nella storia e proiettato verso un futuro di collaborazione e reciproca valorizzazione.