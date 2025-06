È stata inaugurata nel pomeriggio di oggi la nuova sede del Municipio di San Demetrio Corone. La cerimonia si è svolta nei locali di Villa Marchianò, edificio risalente ai primi del Novecento recentemente restaurato e riadattato dall’Amministrazione comunale per ospitare gli uffici della Casa comunale.

A partecipare al taglio del nastro anche il Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, accolto dal sindaco Ernesto Madeo e da una rappresentanza delle istituzioni civili, religiose e militari del territorio. Presente anche il Vescovo dell’Eparchia di Lungro, Monsignor Donato Oliverio.

Prima di partecipare alla manifestazione dell’inaugurazione del Municipio di San Demetrio Corone, il presidente della Repubblica d’Albania ha fatto tappa anche a San Cosmo Albanese, dove l’Amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Damiano Baffa, ha inteso conferire la cittadinanza onoraria al presidente albanese, insieme al suo Consigliere legale Klement Zguri. «Siete i nostri fratelli - ha affermato Baffa nel suo intervento -, non vi abbiamo mai dimenticati. Benvenuti nella nostra e vostra terra».

«Ricevo questa onorificenza con umiltà e immenso senso di gratitudine - ha commentato Begaj -. È una fonte di emozione molto forte e un calore anche maggiore rispetto alla temperatura di oggi - ha anche scherzato il presidente albanese».

La nuova sede

La nuova sede si trova in via Dante Alighieri, nei pressi di Piazza Monumento, zona centrale e simbolica per la comunità di San Demetrio. Con l’apertura degli uffici in centro, il Comune rientra stabilmente nel cuore del paese dopo oltre cinquant’anni.

Villa Marchianò, oltre alla funzione amministrativa, ospita una pinacoteca con opere di diversi artisti – tra cui Franco Azzinari, Ibrahim Kodra, Giuseppe Marchianò – insieme a sculture, affreschi e testimonianze della tradizione arbëreshe, come il costume cerimoniale femminile “llambador”.

Nel corso dell’inaugurazione, il sindaco Madeo ha parlato di un passaggio significativo dal punto di vista logistico e funzionale, sottolineando che la struttura risponde oggi a criteri di efficienza e sicurezza. «Siamo fieri di aver condiviso questo momento con la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Madeo –. La nuova sede comunale rappresenta un punto di partenza per crescere, valorizzare il territorio e guardare con fiducia al futuro».