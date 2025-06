Appuntamento in Prefettura e alla Provincia alla presenza delle massime autorità territoriali. L’occasione ha consentito di ribadire la proficua collaborazione in ambito giudiziario e di polizia tra i due Paesi

Stamani, presso la Prefettura di Crotone, si è svolto l’incontro tra il prefetto, Franca Ferraro e il presidente della Repubblica di Albania, Bajram Begaj accompagnato dalla consorte e da una delegazione, alla presenza delle massime Autorità provinciali civili, militari e religiose.

Durante l’incontro sono state manifestate reciproche espressioni di apprezzamento e di amicizia tra la comunità albanese presente in provincia e la locale popolazione, nonché tra i due Paesi. L’occasione ha consentito di ribadire la proficua collaborazione in ambito giudiziario e di polizia. Il presidente ha, inoltre, sottolineato la vicinanza storica dell’Italia al popolo albanese, in ogni circostanza, anche drammatica. Il prefetto di Crotone ha evidenziato come la ricchezza culturale delle tradizioni albanese e italiane siano state motivo di reciproca conoscenza e di fratellanza, mai di divisione.

L’evento ha visto, altresì, la partecipazione di una rappresentanza del locale liceo artistico “Arnaldo Mori”, che ha realizzato delle creazioni consegnate in dono al presidente ed alla sua consorte. Successivamente, la delegazione albanese ha proseguito il suo percorso al palazzo della Provincia.