Al cachet si aggiungono vitto e alloggio per l’intero entourage, composto da collaboratori, tecnici e dalla nuova compagna del cantante. La spesa sarebbe sostenuta da sponsor privati

Sarà Fedez la star della Festa dello stocco a Cittanova ma a caro prezzo. Secondo quanto riportato da Mowmag, il compenso previsto per l’artista sarebbe attorno ai 100mila euro, a cui si aggiungono vitto, alloggio e copertura logistica per l’intero entourage, composto da collaboratori, tecnici e dalla nuova compagna del cantante, Giulia Honegger, già presente nei recenti scatti social ufficiali del rapper.

Curiose anche alcune delle richieste che sarebbero state avanzate dallo staff, tra cui spiccano vini bianchi senza solfiti e carne e verdura esclusivamente biologici, a conferma della linea salutista che da tempo accompagna l’artista.

Non verranno impiegati fondi pubblici: il cachet dell’artista sarà infatti coperto interamente da sponsor privati, con una rendicontazione da parte del Comune prima della copertura dello sponsor.

Una formula già sperimentata in passato: sul palco di Cittanova, negli anni, si sono esibiti nomi come i Nomadi, Tiziano Ferro e Cesare Cremonini, anche se i dettagli economici di quelle partecipazioni non sono mai stati resi noti.