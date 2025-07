Un'opportunità per celebrare la cultura e rafforzare il legame generazionale, basta inivare un'opera in arbëreshë e la sua traduzione in italiano

Il Centro anziani di Spezzano Albanese ha organizzato un particolare concorso di poesia per esaltare la lingua arbëreshë, un'iniziativa volta a celebrare e preservare la ricca tradizione culturale e linguistica del popolo di origine albanese. Un'occasione unica per tutti gli amanti della poesia, in particolare per i più giovani, invitati a riscoprire e valorizzare l'arbëreshë, una lingua che è parte integrante della identità delle comunità che si identificano quali eredi dell’eroe albanese Scanderbeg.

Questo concorso rappresenta un momento di espressione artistica e un'opportunità preziosa per rafforzare il legame tra le generazioni. Gli anziani, custodi della memoria e della lingua, potranno condividere la loro saggezza e passione con i più giovani, incoraggiandoli a esplorare la bellezza e la profondità della poesia arbëreshë. Sarà un'esperienza di scambio e apprendimento reciproco, un modo ancora utile per mantenere viva una tradizione particolare.

Che si tratti di versi che raccontano storie di vita, che esprimono sentimenti profondi o che celebrano le proprie radici, ogni poesia sarà un tassello prezioso. Il concorso è aperto a tutti, l'importante è che ogni opera in lingua arbëreshë sia accompagnata dalla traduzione in italiano. Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato per martedì 15 luglio.