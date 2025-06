Il presidente della Repubblica di Albania Bajram Begaj tornerà in Calabria. A darne notizia è stato il sindaco di Marcedusa Domenico Garofalo che, in una nota pubblicata recentemente sui canali istituzionali dell'ente comunale, ha inteso comunicare che il capo di stato albanese giungerà proprio nella comunità arbëreshë di Marcedusa, in provincia di Catanzaro, mercoledì 25 giugno alle ore 16. Ad accogliere il presidente della Repubblica Begaj sarà una importante delegazione istituzionale a più livelli di competenza.

«Sarà un grande piacere poter ricevere la massima carica istituzionale albanese, consapevoli delle nostre origini e rinsaldando un rapporto che sa di radici, identità e appartenenza - si legge nel comunicato diramato dal primo cittadino -. In quell’occasione insieme agli organi preposti, che ringraziamo per la massima collaborazione, autorità civili, militari e religiose e ai cittadini tutti, si effettuerà una visita speciale itinerante nel nostro borgo arbëreshë».

A rendere ancora più preziosa l'iniziativa sarà l'inaugurazione di un murale, fortemente voluto dal sindaco Garofalo e dall’amministrazione comunale, che verrà realizzato nei prossimi giorni dall’artista internazionale Massimo Sirelli. L'opera avrà come tema centrale il rapporto identitario che lega il borgo di Marcedusa all'Albania. Inoltre la giusta attenzione sarà rivolta alla figura del glottologo Giuseppe Gangale con una interpretazione pop innovativa. Uno studioso, Gangale, che molto si è speso per la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale e linguistico delle comunità di origine albanese e, in particolare, quelle ricadenti nella provincia di Catanzaro. La realizzazione del murale segue il docufilm dedicato al glottologo originario di Cirò Marina e girato a Marcedusa dalla Cineteca della Calabria pochi anni fa.