Ad aggiudicarsi l'edizione 2025 del prestigioso concorso La Tua Idea di Impresa, promosso da Confindustria Cosenza nell’ambito di una più ampia competizione di caratura nazionale, è stato un gruppo di studenti del triennio dell'Istituto Professionale del Polo Scolastico Arberesh di Lungro. I ragazzi hanno progettato un innovativo paio di occhiali, chiamato GlassHelp, dotato di un dispositivo tecnologico per non vedenti; attraverso un'app collegata a questo ausilio si attiva una voce guida che suggerisce al soggetto che li indossa il percorso da seguire per raggiungere in sicurezza qualsiasi destinazione. Lo strumento si avvale dell'intelligenza artificiale e ne possono beneficiare anche le persone sordocieche. Le stanghette infatti vibrano a destra o a sinistra, suggerendo il percorso da seguire.

Tempesta di cervelli

«Abbiamo organizzato questo brainstorming, quindi questa tempesta di cervelli – ha detto al nostro network Fabrizio Bruno, uno dei docenti che hanno affiancato gli alunni in questa positiva esperienza – Ho subito percepito che l’idea fosse brillante e che avrebbe potuto suscitare il favore dei giurati. Per esporla con maggiore efficacia abbiamo creato un pitch accompagnato da un video e da un business plain con cui ne abbiamo inoltre dimostrato la sostenibilità economica. Insomma, ci abbiamo creduto. C’è anche la soddisfazione in qualità di docenti perché siamo riusciti comunque a responsabilizzarli e ad accompagnarli verso questo prestigioso traguardo. Quindi complimenti a loro e ripeto complimenti a noi che abbiamo saputo scegliere le persone giuste».

Il Polo Arberesh di Lungro si è aggiudicato la vittoria regionale della dodicesima edizione del concorso latuaideadimpresa, promosso ed implementato in Calabria da Confindustria Cosenza. Un traguardo raggiunto anche grazie agli investimenti compiuti dalla scuola in ambito laboratoriale e della innovazione tecnologica.

Inclusione e innovazione

Cinque nel complesso i ragazzi coinvolti: Imad Dine Abdoullaye, Erika Afflisio, Antonio Crigna, Antonio Paladino, Sara Petracco. Si sono fin da subito orientati su un progetto che potesse unire inclusione ed innovazione. L'Istituto inoltre, dispone di laboratori all'avanguardia e di un'aula informatica immersiva realizzata utilizzando le risorse del PNRR. «All'interno di quest'aula – ha spiegato il docente Antonio Nociti - c'è una rete di tipo wi-fi che si collega con tutto il plesso, con i sette laboratori di cui disponiamo e con tutte le aule. Bisogna dire che queste infrastrutture tecnologiche vengono impiegate in tutte le discipline, non solo nelle discipline tecniche e scientifiche. La visualizzazione di questo tipo di contenuti è in 3D, c'è quindi la sensazione di entrare virtualmente nell'ambiente che si sta visitando».

L'offerta formativa di qualità è la chiave per superare le criticità del contesto logistico e socio-economico. «Questo istituto è un piccolo gioiellino – sottolinea la professoressa Alessandra Fanello, anche a nome del dirigente scolastico Gianfranco Maletta e di Andrea Cosentino, altro docente del pool di insegnanti che ha guidato i ragazzi nella realizzazione del GlassHelp - Siamo collocati in un'area montana a forte minoranza linguistica dove insiste un elevato tasso di disoccupazione e di dispersione giovanile. La nostra scuola è una scuola che accoglie; siamo una comunità multietnica ed i nostri ragazzi provengono da tutto il comprensorio. Il limite maggiore è rappresentato dalla carenza dei trasporti. Però comunque riusciamo ad essere ugualmente attrattivi soprattutto grazie alla variegata offerta formativa accompagnata dalla presenza di strumenti e attrezzature di ultima generazione».