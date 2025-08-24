Riunione operativa per Fratelli d’Italia in vista delle regionali di ottobre. In un hotel a Catanzaro Lido è sceso Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, per mettere a punto la definizione delle liste. All’incontro hanno partecipato tutti i vertici locali del partito, a partire ovviamente dal Sottosegretario agli Interni Wanda Ferro, e tutti i parlamentari meloniani.

In proposito all’inizio si era accarezzata l’idea di far candidare, come segnale politico, tutti i parlamentari per spingere la lista. L’obiettivo palese, difatti, è quello di fare di Fratelli d’Italia il primo partito della coalizione in Calabria. Anche perché gli equilibri all’interno del centrodestra devono cambiare rispetto al passato con i meloniani che da tempo chiedono a Occhiuto maggiore spazio gestionale. Par averlo, però, bisogna portare i risultati. L’idea della candidatura dei parlamentari è tramontata, anche perché si finirebbe in contraddizione con le critiche che si stanno muovendo a Pasquale Tridico sulla sua volontà di rimanere a Bruxelles in caso di sconfitta elettorale. Deputati e senatori, però, sono pronti a dare il massimo per l’affermazione del partito. Arrivare primi non è facilissimo visto che Forza Italia può vantare un campione di preferenze come Gianluca Gallo. Alle ultime si è fermato a 21mila voti dopo l’ottima gestione dell’assessorato all’Agricoltura praticamente da solo vale quanto una lista.

FdI comunque metterà in campo tutti gli uscenti a partire dal vicepresidente Filippo Pietropaolo all’assessore Giovanni Calabrese. Ci saranno poi la capogruppo Luciana De Francesco, l’ex presidente della commissione Bilancio Antonio Montuoro, e i due consiglieri Sabrina Mannarino e Pietro Molinaro (quest’ultimo recentemente transitato dalla Lega). Non sarà invece della partita l’ex capogruppo, Peppe Neri, che si era autosospeso dal partito dopo l'inchiesta giudiziaria che lo ha visto coinvolto. Pur essendo ormai fuori dall’inchiesta, Neri preferisce saltare questo turno elettorale.

Nel corso della riunione si è discusso delle tante disponibilità alla candidatura che sono pervenute (boatos dicono intorno a 70) indice del buon lavoro svolto sui territori per il radicamento del partito, ma soprattutto dall’attrazione che gioca anche la reintroduzione da parte della maggioranza di centrodestra della figura del consigliere supplente che apre maggiori spazi in consiglio. Tornando ai candidati ci sarà certamente Angelo Brutto, coordinatore provinciale di Cosenza e dalla lunga militanza nel partito. Vicino al senatore Fausto Orsomarso, Brutto si è speso moltissimo in questi anni nel radicamento di Fdi in provincia di Cosenza ed è molto quotato come possibile consigliere. Anche la coordinatrice cittadina di Crotone, Simona Ferraina, sarà in lista nella circoscrizione centro, mentre per quella Sud oltre a Calabrese ci sarà Stefano Princi, vicecoordinatore del partito reggino.

Il resto dei candidati verrà selezionato dallo stesso Donzelli e dalla Ferro avendo come parametri i curricula e soprattutto la serietà dei profili. Quasi tutto pronto per i meloniani che sono pronti a contendersi la leadership della coalizione, approfittando anche del fatto che Forza Italia oltre la lista di partito si è divisa nella lista del presidente e quella di Forza Azzurri