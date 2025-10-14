Coinvolte tre province (Crotone, Taranto e Bologna) e otto istituti penitenziari. Tra i reati contestati omicidio, estorsione e ricettazione

Scattata all’alba di oggi una vasta operazione antimafia che ha portato all’esecuzione di 21 misure cautelari – 18 in carcere e 3 con obbligo di dimora – nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione a delinquere del tipo mafioso, omicidio, estorsione, turbata libertà degli incanti, danneggiamento, ricettazione e per dei reati nella materia delle armi, questi ultimi, aggravati dal metodo o dalle finalità mafiose. Le organizzazioni criminali, colpite nell'odierna attività sono la Locale della 'ndrangheta di Cirò, la 'Ndrina di Cariati e la Locale della 'Ndrangheta di Strongoli.

Il blitz ha interessato svariate province italiane e diversi istituti penitenziari, con il coinvolgimento di reparti speciali, unità cinofile ed elicotteri: Crotone, Taranto e Bologna, nonché le case circondariali di Agrigento, Prato, Secondigliano (NA) e Ancona, di reclusione di San Gimignano (SI) e Saluzzo.

A operare i Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, coadiuvati nella fase esecutiva da quelli dei Comandi Provinciali di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Taranto e Bologna, del Nucleo Cinofili, dell’8° Nucleo Elicotteri e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di quest’ultimo capoluogo.

I nomi delle persone coinvolte

In carcere:

Claudio Adorisio

Francesco Amantea

Ercole Anania

Martino Cariati

Cataldo Cornicello

Franco Cosentino

Cataldo Cozza

Giancarlo Dell’Aquila

Orlando Genovese

Enrico Miglio

Mario Morrone

Francesco Murano

Domenico Pace

Basilio Paletta

Vincenzo Giuseppe Pignola

Giuseppe Spagnolo

Amedeo Tesoriere

Salvatore Tesoriere

Obbligo di dimora:

Francesco Cariati

Luca Cariati

Cataldo Miglio