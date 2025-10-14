Dal pomeriggio di mercoledì la Jonica sarà interessata da forti piogge soprattutto le aree del Reggino, Catanzarese e Crotonese. La perturbazione durerà fino a giovedì

L'anticiclone che sta interessando la Calabria ha le ore contate. Il blocco altopressorio che si estende fin verso i paesi del Nord Europa infatti verrà scalfito dal vortice di bassa pressione che dalla Spagna si dirigerà verso Ovest stazionando sui mari italiani. Ad accompagnare il vortice sarà anche l'arrivo di correnti di aria più fresca da Nord-Est che, a causa del contrasto termico che si andrà a creare, potrà causare la formazione di violenti sistemi temporaleschi in particolare lungo le aree joniche della regione e le relative aree interne.

In particolare a partire dal pomeriggio di mercoledì 15 ottobre correnti umide da Sud risaliranno il Mar Jonio interessando la Calabria jonica: qui sono attese forti piogge e temporali soprattutto sulle aree del Reggino, Catanzarese e Crotonese dove non sono da escludere anche locali nubifragi. In concomitanza le relative aree interne saranno interessate dall'effetto Stau che si crea di solito con queste configurazioni e qui sono attesi accumuli localmente abbondanti. La fase di maltempo però durerà anche e soprattutto nella giornata di giovedì con possibili fenomeni intensi sulle aree sopra citate.

Dopo la fase stabile dunque ecco che l'autunno prova a fare la voce grossa.