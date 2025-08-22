Era il fratello del sindaco della cittadina tirrenica. Nel pomeriggio lo scontro con un’auto. Lascia la compagna e due bambine. Sgomento nella comunità locale

Andrea De Lorenzo, classe 1979, aveva compiuto 46 anni lo scorso 22 maggio. È morto all'ospedale di Cosenza dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sul lungomare Sirimarco, intorno all'ora di pranzo del 22 agosto 2025. Andrea era il fratello del sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, e lavorava come infermiere all'ospedale cittadino.

Il tragico incidente

La scooter su cui viaggiava, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto a un incrocio distante solo pochi metri dallo stabilimento balneare di famiglia. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente del mezzo a due ruote, che è caduto rovinosamente sull'asfalto, provocandosi un trauma addominale.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Trasportato cosciente in ambulanza all'ospedale di Praia a Mare, era stato stabilizzato e successivamente caricato nell'elicottero del 118 per un trasferimento all'ospedale hub di Cosenza. Ma le sue condizioni erano peggiorate poco dopo e il velivolo aveva dovuto far ritorno al nosocomio praiese. Intubato e nuovamente stabilizzato, era stato caricato una seconda volta sull'eliambulanza, ma la gravità delle sue condizioni aveva richiesto un intervento chirurgico d'urgenza e così il mezzo era atterrato all'ospedale di Paola.

L'operazione era stata superata con un nuovo trasferimento, questa volta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Cosenza. Ma per Andrea De Lorenzo non c'è stato nulla da fare. Lascia la compagna e due bambine di pochi anni. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto non solo la città di Praia a Mare, ma l'intero comprensorio della Riviera dei Cedri.