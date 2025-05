Dal 20 al 24 maggio, la nona edizione della kermesse prodotta da Moema Academy in collaborazione con Confartigianato Imprese celebra l’incontro tra tradizione e avanguardia, con eventi, sfilate e performance multidisciplinari

Dal 20 al 24 maggio 2025 torna la South Italy Fashion Week, prodotta da Moema Academy in collaborazione con Confartigianato Imprese e giunta alla sua nona edizione. L’evento, con la direzione artistica e organizzativa di Giada Falcone, si apre a nuove sinergie nazionali e propone un programma intenso e trasversale che farà dialogare moda, design, tradizione tessile, cinema e letteratura.

L’apertura ufficiale è prevista martedì 20 maggio alle ore 11.00 con la conferenza stampa presso la Galleria Nazionale di Cosenza - Palazzo Arnone, seguita dall’inaugurazione della mostra “Rivestire l’origine. Il costume Arbëreshë in chiave contemporanea”, a cura delle allieve del corso di Fashion Design di Moema Academy. L’esposizione resterà visitabile per tutta la durata della manifestazione e rappresenta un’occasione preziosa per rileggere la cultura arbëreshë con uno sguardo nuovo, quello delle giovani protagoniste della moda di domani.

Se nelle edizioni precedenti l’attesa era tutta per il gran finale, quest’anno lo spettacolo comincia fin da subito con un appuntamento emozionante: la settimana, infatti, si apre in grande stile con una soirée che promette di incantare. Martedì 20 maggio, alle ore 21.00, il Duomo di Cosenza ospiterà “Eterna - Serata Evento”, una performance suggestiva che unirà le arti in uno spettacolo unico: l’Arte orafa di Gerardo Sacco, le Head Sculptures di Giuseppe Fata, l’Haute Couture delle allieve di Moema Academy, il Concerto dell’Orchestra Sinfonica Brutia diretta dal Maestro Francesco Perri e l’anteprima del fashion film “Aeterna”, prodotto da Big Digital Eye e Moema Academy. Special guest della serata, il fashion designer Dimitar Dradi, con la sua visione scenografica e avanguardista.

A cucire insieme il racconto della settimana sarà proprio la parola “aeterna”: antica, profonda, senza tempo. Un filo conduttore simbolico e potente che attraverserà talk, masterclass, mostre, concerti, presentazioni e sfilate, trasformando Cosenza in un palcoscenico di idee e visioni. La South Italy Fashion Week è stata ufficialmente inserita nel calendario degli eventi nazionali di Confartigianato Imprese, a riconoscimento del suo valore culturale e professionale nel panorama della moda italiana.

L’evento vede il patrocinio gratuito della Provincia e del Comune di Cosenza; la partnership con Mediolanum, Anec, Ariha Hotel, BV President, Scaramuzzo Hair Natural Beauty; le sinergie nazionali con Unical, Ministero della Cultura, DHL Express, Angi (Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese), Sign Festival.