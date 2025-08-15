Lo scontro sulla statale 18. Il giovane ha riportato un’emorragia cerebrale e altre gravi lesioni. È in prognosi riservata a Catanzaro

Grave incidente a Gizzeria sulla Statale 18 nei pressi di Lamezia Terme, a seguito di un impatto frontale tra una moto Ducati guidata da un ragazzo di 19 anni e un'alfa. Secondo quanto appreso ad avere la peggio il motociclista che che si trova ricoverato a Catanzaro in gravissime condizioni in prognosi riservata. Il giovane ha riportato un'emorragia cerebrale e gravi lesione in altre parti del corpo.

Da una prima ricostruzione, l'auto era appena uscita da un'area di parcheggio quando si è scontrata con la moto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale del 118 che hanno prestato le prime cure.

L'incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti lungo il tratto della statale tirrenica.