Il piccolo era stato trasportato in elisoccorso in gravi condizioni, dopo che i genitori si erano rivolti all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia

Non ce l’ha fatta il neonato vibonese di soli quattro mesi, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza in gravi condizioni. Il piccolo era stato portato dai genitori allo Jazzolino di Vibo Valentia, dopo che da venerdì avrebbe accusato febbre alta accompagnata da vomito e dissenteria.

Nel nosocomio vibonese il bimbo sarebbe andato in arresto cardiaco: una volta recuperato il battito e stabilizzato dai medici, è stato predisposto il trasferimento nel reparto di Terapia intensiva neonatale di Cosenza, dove purtroppo il piccolo è però spirato.

Da fonti dell’Annunziata, si era appreso venisse ipotizzato uno shock da disidratazione all’origine del grave malore, risultato poi purtroppo fatale.