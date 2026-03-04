Durante questa settimana continuerà il bel tempo su tutta la Calabria: i cieli rimarranno parzialmente nuvolosi con possibili nebbie mattutine lungo le aree interne specie tirreniche ma ad accompagnarli sarà il pulviscolo sahariano.

Tra la penisola Iberica e l'Africa infatti è in azione un vortice ciclonico, denominato Tempesta Regina, che richiamerà grossi quantitativi di polvere sahariana: le aree più colpite saranno la Spagna e il Portogallo ma essi verranno trasportati fin verso la Francia e parte dell'Italia.

Come mostra il video a corredo si può notare come il pulviscolo desertico interesserà soprattutto le aree meridionali e tirreniche causando cieli localmente lattiginosi: tra queste ci sarà anche la nostra regione la quale sarà caratterizzata da giornate comunque stabili ma con paesaggi giallognoli.