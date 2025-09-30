Bandiere e militanti in piazza per l’arrivo della premier e dei suoi due vice: Fdi schiera i suoi pezzi da novanta a due giorni dalla chiusura della campagna elettorale. In piazza anche la protesta pro-Pal
A pochi giorni dal voto, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva in Calabria per sostenere la ricandidatura di Roberto Occhiuto, presidente uscente e vicepresidente nazionale di Forza Italia. Lamezia, infatti, è l'unica della grandi città calabresi ad essere guidata stabilmente dal centrodestra, fino a pochi mesi fa da Paolo Mascaro e oggi dal sindaco Mario Murone.
Insieme alla premier sul palco si alterneranno Matteo Salvini e Antonio Tajani e i leader degli altri partiti che compongono la coalizione di centrodestra.
15:23
Occhiuto: «La Calabria ha mille risorse, abbiamo dimostrato che può crescere»
Dopo il saluto del sindaco di Lamezia Terme si sono alternati sul palco i leader di Sud chiama Nord, Udc e Noi Moderati, Laura Castelli, Antonio De Poli e Maurizio Lupi. A guadagnare il palco, subito dopo è stato il candidato presidente del centrodestra Roberto Occhiuto.
«Molto delle cose che abbiamo realizzato qui in Calabria – ha dichiarato Occhiuto – non avremmo potuto realizzarle senza chi attraverso il governo nazionale è stato vicino al governo regionale». E ancora: «In questi anni non abbiamo avuto la bacchetta magica, ma chiedo ai calabresi di ricordare come era la Calabria 4 anni fa quando abbiamo iniziato a governare; in questi 4 anni abbiamo fatto molto di più che dei decenni precedenti, abbiamo trovato una Calabria ferma, abbiamo messo mano a riforme importanti». Occhiuto ha sottolineato che «quando si governa bisogna farlo con coraggio, abbiamo riformato molti ambiti, abbiamo lavorato cercando di stabilizzare tutti i precari che abbiamo ereditato, non abbiamo aumentato il precariato. Questa regione ha mille risorse, mille potenzialità, io amo questa regione, non abbiamo mai taciuto i problemi, abbiamo sempre governato per affrontarli, e abbiamo dato la dimostrazione che questa regione può crescere».
14:58
Murone: «Qui abbiamo fermato il centrosinistra, Lamezia al centro del rilancio della regione»
«Quello di oggi non è solo un evento politico-elettorale ma la dimostrazione che Lamezia Terme è al centro dell'attenzione nazionale». Il sindaco di Lamezia Terme Mario Murone ha aperto la manifestazione a sostegno di Roberto Occhiuto, durante la quale sono previsti gli interventi tra gli altri della premier Giorgia Meloni e dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Secondo il primo cittadino «Lamezia Terme e il centrodestra unito sono pronti ancora una volta a fare la propria parte».
Il riferimento è alle comunali della città della Piana che hanno visto la coalizione a sostegno di Murone battere il centrosinistra. «Le comunali di Lamezia hanno rappresentato una sorta di sbarramento - ha aggiunto Murone - per il centrosinistra che puntava a conquistare Lamezia per poi vincere alle Regionali». Ma con la vittoria di Occhiuto secondo il sindaco di Lamezia, si creerebbe quella filiera istituzionale comune-regione-governo indispensabile per costruire sviluppo e dare risposte ai cittadini. «Occhiuto ha dimostrato di avere coraggio e di portare la Calabria al di fuori di quella narrativa negativa che per troppo tempo ha caratterizzato la regione». «Lamezia - ha detto ancora Murone - sarà al centro del rilancio della regione». E per concludere il sindaco ha preso in prestito lo slogan che ha caratterizzato la sua campagna elettorale: «Adesso Lamezia, Adesso Occhiuto presidente», ha concluso Murone.
14:56
De Poli (Udc): «Occhiuto ha fatto rialzare la testa a tutta la Calabria»
«Con la guida di Roberto Occhiuto ci sono state non chiacchiere ma fatti concreti che hanno fatto rialzare la testa a tutta la Calabria». Così il segretario dell'Udc Antonio De Poli al comizio a sostegno della ricandidatura di Occhiuto a Lamezia Terme con tutti i leader del centrodestra.
«Occhiuto - ha ricordato - ha preso in mano una sanità commissariata e finalmente i bilanci sono in regola, Unione di centro rappresenta la storia delle persone più deboli, delle nostre famiglie, il futuro in Calabria parla centrodestra».
14:52
Lupi (Noi Moderati): «Dall'1 a 0 delle Marche ci sarà il 2 a 0 con la Calabria»
«Sarà una legge di bilancio di crescita, ognuno di noi sta presentando le proprie proposte, Noi i moderati le farà anche nelle prossime settimane a Giorgetti e poi ci sarà un tavolo di maggioranza che le vedrà. Piano casa, abbassamento della pressione fiscale, aiuto a giovani e famiglie saranno le nostre priorità. Noi preferiamo aiutare i giovani e diciamo che le banche possono dare un loro contributo». Così il leader di Noi Moderati Maurzio Lupi, a proposito della manovra, a margine del comizio del centrodestra a Lamezia Terme a sostegno della ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria.
«Le banche sono fondamentali - prosegue - ma non è un reato se gli si chiede un contributo e non è neanche essere in Unione Sovietica se si chiede un contributo alle banche. Ma ne discuteremo come sempre insieme e troveremo con Giorgia Meloni, con Antonio Tajani e con Matteo Salvini la sintesi delle proposte che arriveranno a metà ottobre in Parlamento».
«Grazie Marche perché ci aiutano oggi a dire meno parole possibile e a dimostrare a tutti quelli che ci stanno ascoltando e a una certa Schlein, un certo Conte, Fratoianni, Bonelli, a un certo Renzi che cosa significa la politica e il centrodestra. Dall'1 a 0 delle Marche ci sarà il 2 a 0 con la Calabria», assicura.
«Si possono mettere insieme campi larghi, campi santi... ma alla fine la politica con la P maiuscola che da trent'anni contraddistingue il centrodestra è la concretezza, i risultati, metterci il cuore e la passione e dare risposte ai bisogni dei cittadini».
Nelle Marche «hanno messo temi importantissimi come quelli di politica internazionali» al centro di una campagna elettorale che si è conclusa con «8 punti di differenza, un mare, il mare adriatico tra Acquaroli e questo benedetto campo largo che sembra immediatamente sciogliersi. Dobbiamo continuare qui in Calabria con il buongoverno» anche perché dall'altra parte «hanno candidato chi è stato presidente dell'Inps che ha avuto il disonore di» attuare «il reddito di cittadinanza, un insulto alle Regioni del Sud» cui bisogna dare «la dignità del lavoro».
14:23
«Governo complice del genocidio»: protesta pro-Pal a Lamezia
«Governo complice del genocidio». La protesta pro-Pal a Lamezia si svolge a qualche centinaio di metri dal palco che si popolerà dei leader nazionali del centrodestra. Annunciata da giorni, il presidio dal titolo "Non in nostro nome" segue una serie di manifestazioni andate in scena in Calabria nei giorni scorsi. L'obiettivo degli organizzatori è quello di esprimere dissenso «verso la complicità del governo nel genocidio palestinese e la strumentalizzazione elettorale della nostra terra».
14:03
Le bandiere della Palestina sul palco di Meloni
La protesta pro-Pal è stata annunciata e intesa come un sit-in per protestare contro la compiacenza del governo Meloni riguardo alle politiche di Israele in Palestina. Che una parte di Lamezia sia schierata contro il genocidio a Gaza è chiaro e se ne accorgeranno anche i leader del centrodestra chiamati sul palco. Da un paio di appartamenti che danno su corso Numistrano campeggiano bandiere della Palestina.
13:59
Meloni e Schein sullo stesso volo: Calabria capitale della politica
Tutti in campagna elettorale in Calabria: i leader di centrodestra e centrosinistra, archiviata la corsa per le Marche vinta dal meloniano Francesco Acquaroli, si ritrovano sullo stesso volo per Lamezia Terme, diretti ovviamente ad appuntamenti diversi. Giorgia Meloni, che viaggia con Antonio Tajani, ha così l'occasione di incrociare anche la segretaria del Pd Elly Schlein. Continua a leggere qui.