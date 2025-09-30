«Sarà una legge di bilancio di crescita, ognuno di noi sta presentando le proprie proposte, Noi i moderati le farà anche nelle prossime settimane a Giorgetti e poi ci sarà un tavolo di maggioranza che le vedrà. Piano casa, abbassamento della pressione fiscale, aiuto a giovani e famiglie saranno le nostre priorità. Noi preferiamo aiutare i giovani e diciamo che le banche possono dare un loro contributo». Così il leader di Noi Moderati Maurzio Lupi, a proposito della manovra, a margine del comizio del centrodestra a Lamezia Terme a sostegno della ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Calabria.

«Le banche sono fondamentali - prosegue - ma non è un reato se gli si chiede un contributo e non è neanche essere in Unione Sovietica se si chiede un contributo alle banche. Ma ne discuteremo come sempre insieme e troveremo con Giorgia Meloni, con Antonio Tajani e con Matteo Salvini la sintesi delle proposte che arriveranno a metà ottobre in Parlamento».

«Grazie Marche perché ci aiutano oggi a dire meno parole possibile e a dimostrare a tutti quelli che ci stanno ascoltando e a una certa Schlein, un certo Conte, Fratoianni, Bonelli, a un certo Renzi che cosa significa la politica e il centrodestra. Dall'1 a 0 delle Marche ci sarà il 2 a 0 con la Calabria», assicura.

«Si possono mettere insieme campi larghi, campi santi... ma alla fine la politica con la P maiuscola che da trent'anni contraddistingue il centrodestra è la concretezza, i risultati, metterci il cuore e la passione e dare risposte ai bisogni dei cittadini».

Nelle Marche «hanno messo temi importantissimi come quelli di politica internazionali» al centro di una campagna elettorale che si è conclusa con «8 punti di differenza, un mare, il mare adriatico tra Acquaroli e questo benedetto campo largo che sembra immediatamente sciogliersi. Dobbiamo continuare qui in Calabria con il buongoverno» anche perché dall'altra parte «hanno candidato chi è stato presidente dell'Inps che ha avuto il disonore di» attuare «il reddito di cittadinanza, un insulto alle Regioni del Sud» cui bisogna dare «la dignità del lavoro».