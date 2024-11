Ambiente

Crotone, prosegue raccolta rifiuti ma emergenza non è finita

Dopo il lungo stop al conferimento che, durante le festività natalizie, ha causato l’emergenza rifiuti a Crotone, l’impianto di Ponticelli è tornato in funzione e a giorni riapre anche la discarica di Columbra. In città è stata avviata un’operazione straordinaria di pulizia ma, il sindaco avverte: il problema non è risolto.