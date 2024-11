Ambiente

Gioia Tauro, il sindaco: pronti a bloccare il termovalorizzatore

Torna in affanno il sistema del conferimento dei rifiuti in Calabria. Stamattina a Gioia Tauro, comune che ospita il termovalorizzatore è stato impedito di scaricare a differenza di altri enti. Il sindaco denuncia discriminazioni in casa propria e accusa la città metropolitana.