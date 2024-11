Ambiente

Termovalorizzatore "a singhiozzo", rifiuti in discarica

Anche i rifiuti che potrebbero essere termovalorizzati, in Calabria finiscono in discarica. L'impianto di Gioia Tauro è spesso fermo o malfunzionante a causa della mancata pianificazione della manutenzione straordinaria. Bloccati anche i lavori di adeguamento del sito, la Regione non ha ancora trasferito i fondi alla Città Metropolitana.