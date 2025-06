Cronaca

Fuscaldo, i Vigili del Fuoco recuperano un escursionista perso tra i boschi

Nel pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza, distaccamento di Scalea, è intervenuta per soccorrere un giovane escursionista ventenne di Paola che si era avventurato da solo nei boschi sopra il comune di Fuscaldo, perdendo l’orientamento dopo aver abbandonato il sentiero principale.

Ricevuta la richiesta di aiuto tramite la sala operativa dei Vigili del Fuoco, è stato prontamente avviato il protocollo di localizzazione tramite coordinate geografiche. La squadra del distaccamento di Scalea è stata immediatamente inviata sul posto.

A causa dell’area particolarmente impervia e della fitta vegetazione costituita da alberi ad alto fusto, che rendeva impossibile raggiungere il giovane via terra, è stato richiesto l’intervento del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, attivato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria.

Il recupero è stato effettuato con l’elicottero AB412 "Drago VF62": il personale elisoccorritore, calatosi mediante verricello, ha raggiunto e messo in sicurezza il giovane escursionista, procedendo al suo imbarco a bordo del velivolo.

Il ragazzo è stato quindi elitrasportato presso il campo sportivo di Fuscaldo Marina, dove ad attenderlo erano i sanitari del Suem 118 per gli accertamenti del caso, insieme ai familiari, visibilmente sollevati per il lieto fine.