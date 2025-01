A Gioia Tauro verranno intitolate piazze e vie a quattro illustri religiosi, che tanto hanno significato nella storia e per la crescita della comunità. Una scelta dal significato culturale e sociale importante, per ricordare personalità amate da tutti.

Gli spazi pubblici saranno dedicati a: Monsignor Francesco Laruffa, arciprete del Duomo di Gioia Tauro per oltre 60 anni; a Monsignor Albino Caratozzolo, che ha fondato e retto come parroco per 50 anni la chiesa di San Francesco da Paola, ed altresì ha ideato numerosi istituti scolastici che ancora oggi rappresentano il fiore all'occhiello della cultura gioiese; a Monsignor Pasquale De Lorenzo, arciprete del Duomo di Gioia Tauro, grazie al quale venne creata l'attuale chiesa; al vescovo Luciano Bux, grazie alla cui lungimiranza e tenacia a Gioia Tauro è stata costruita la chiesa di San Gaetano Catanoso, realizzata su un terreno confiscato alla criminalità organizzata.

«Realizziamo il desiderio di questa amministrazione comunale – spiega il sindaco Simona Scarcella -di far sì che i nostri giovani non perdano il ricordo di uomini che, illuminati dall'Alto, hanno contribuito in maniera eccelsa a far crescere la nostra comunità. Ad imperitura memoria, procederemo all'intitolazione delle vie e delle piazze, concordando con i nostri cari sacerdoti gioiesi e con le rispettive comunità religiose le relative date».