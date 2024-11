Cultura

Praia, "Teniamoci per mano" apre al dopo di noi

Chi è che si prende cura dei ragazzi disabili dopo la morte dei loro genitori? È un argomento di cui si parla molto e che continua a destare preoccupazioni tra le famiglie a causa di un numero ridotto di strutture idonee, soprattutto in Calabria. A Praia a Mare la onlus "Teniamoci per mano" lancia un progetto sperimentale sul "Dopo di noi", che potrebbe aprire nuovi spiragli per le persone affette da disabilità più o meno grave e per le loro le famiglie.