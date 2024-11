Cultura

Umg, bilancio del primo anno: «Ateneo in buona salute»

Il rettore dell'università di Catanzaro ha illustrato il bilancio del primo anno di attività. In parte anche per rispondere alle polemiche montate in città dopo l'addio del professor Indolfi. Il punto su qualità della ricerca, iscrizioni e finanziamenti. E infine anche sull'integrazione tra i due poli ospedalieri.